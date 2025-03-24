Удар ВСУ сделал невозможной транспортировку нефти через станцию «Кавказская»

КТК: после удара ВСУ транспортировать нефть через НПС «Кавказская» нельзя

После уничтожения нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кавказская» ударом украинских беспилотных летательных аппаратов транспортировка нефти через нее будет невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Там отметили, что после остановки НПС «Кропоткинская» в результате удара беспилотников ВСУ объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен. Отмечается, что после уничтожения НПС «Кавказская» в ближайшем будущем транспортировка нефти будет невозможна.

«В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС «Кропоткинская», — отметили там.

Также Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что атаки Украины негативно влияют на него и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США.

В ночь на понедельник, 24 марта, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что Казахстан в марте намерен снизить экспорт нефти по КТК на 70%.