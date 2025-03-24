Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Удар ВСУ сделал невозможной транспортировку нефти через станцию «Кавказская»

КТК: после удара ВСУ транспортировать нефть через НПС «Кавказская» нельзя
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

После уничтожения нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кавказская» ударом украинских беспилотных летательных аппаратов транспортировка нефти через нее будет невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Там отметили, что после остановки НПС «Кропоткинская» в результате удара беспилотников ВСУ объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен. Отмечается, что после уничтожения НПС «Кавказская» в ближайшем будущем транспортировка нефти будет невозможна.

«В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС «Кропоткинская», — отметили там.

Также Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что атаки Украины негативно влияют на него и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США.

В ночь на понедельник, 24 марта, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что Казахстан в марте намерен снизить экспорт нефти по КТК на 70%.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами