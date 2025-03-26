Кишинев направил в Гагаузию полицию после задержания Гуцул

Власти Молдавии стягивают в Гагаузию полицию после задержания главы автономии Евгении Гуцул. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Гагаузии Виктор Петров.

По его словам, в городе Комрат пройдет митинг в поддержку Гуцул с участием политиков и обычных граждан. Он отметил, что процессуальный статус главы Гагаузии пока неизвестен, он будет известен спустя 72 часа после задержания.

Петров назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию. По его мнению, могут последовать аресты других оппозиционеров.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть страну. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцул, в суд 24 апреля прошлого года. Гуцул назвала это дело политическим преследованием.

Ранее в Гагаузии призвали международные организации оценить арест Гуцул.