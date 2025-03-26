ЕС и Британия обиделись из-за попавшей в сеть переписки чиновников США

Politico: переписка чиновников США вызвала обиду и гнев в ЕС и Британии

Случайно обнародованная секретная переписка американских высокопоставленных лиц вызвала обиду и гнев в Евросоюзе и Великобритании. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

По словам британского дипломата, Лондон был «ошеломлен» утечкой переписки. Он назвал инцидент «диким» и предположил, что идеологом враждебного отношения чиновников США к Европе выступает вице-президент Джей Ди Вэнс, из-за которого президент страны Дональд Трамп занимает более жесткую позицию, поскольку не хочет казаться слабее Вэнса.

Как отмечает издание, надежда стран Европы на то, что действующая администрация США критикует их лишь публично, а в частном порядке сочувствует им, исчезла. По словам европейского дипломата, то, как американцы говорят о Европе, отрезвляет, их аргументы были показаны во всей «недипломатической красе».

Другой источник отметил, что доверие ЕС к США сильно подорвано, а без доверия не может быть союза.

На этой неделе главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга по ошибке добавили в закрытую группу мессенджера Signal, где американские чиновники обсуждали детали готовящейся военной операции в Йемене и отношение к Европе.

Среди прочего, в переписке Вэнс, как утверждается, выразил сомнение в целесообразности оказания военной помощи союзникам из Европы. США считают, что действия хуситов вредят в большей степени Европе. «Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу», — написал вице-премьер. Глава Пентагона ответил, что полностью разделяет «отвращение к нахлебничеству Европы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе заявили, что переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения о США.