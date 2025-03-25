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В Европе заявили, что переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения о США

Bloomberg: переписка вице-президента США Вэнса подтвердила презрение к ЕС
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Matthias Schrader/AP

Обнародованная переписка высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа подтвердила опасения стран Европы, что Вашингтон с презрением смотрит на союзников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на материалы журнала Atlantic.

Комментируя обнародованную секретную переписку, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в очередной раз демонстрирует глубокую антиевропейскую враждебность.

Агентство отмечает, что на фоне враждебной риторики со стороны представителей США союзники из Европы теперь могут задуматься о последствиях обмена засекреченной информацией с американской стороной.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск отреагировал на утечку данных по ударам в Йемене.

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