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Каллас отказалась назначать посла Евросоюза по мирным переговорам на Украине

Politico: Каллас отвергла идею о назначении посла ЕС по переговорам на Украине
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла идею ряда лидеров европейских стран о назначении специального посла от политического объединения по мирным переговорам на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, Каллас во время закрытой встречи лидеров ЕС заявила, что отношения с Украиной входят в ее компетенцию, а назначение отдельного посла не принесет никакой пользы.

С предложением выступали премьер Испании Педро Санчес, и президент Финляндии Александр Стубб поскольку назначение посла и переговорной группы могло бы усилить влияние ЕС на мирные переговоры.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждал, что если мирное соглашение по Украине будет заключено без гарантий безопасности Киеву, то Россия якобы его нарушит. По его утверждению, любое соглашение по Украине, «не имеющее под собой никакой основы», будет якобы нарушено президентом Владимиром Путиным.

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