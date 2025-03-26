В США заявили, что украинцам придется биться голыми руками

Глава ЦРУ Рэтклифф: украинцы будут биться голыми руками, если не согласны на мир

Если Украина в ходе мирного процесса не добьется приемлемых для себя условий, то ее военным придется сражаться голыми руками. Об этом заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате, передает Associated Press.

По его словам, украинский народ и украинская армия недооценивались на протяжении многих лет, они будут сражаться голыми руками, если им не предложат приемлемых условий.

Рэтклифф также высказал мнение, что мирные переговоры будут иметь успех тогда, когда Россия и Украина не получат все то, что хотят, не будет достигнуто «максималистских целей» одной из стран.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

23 марта эти же вопросы обсуждались между делегациями США и Украины.

Ранее Зеленский признал, что у Украины нет денег на финансирование ВСУ.