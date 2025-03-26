Зеленский призвал США «оставаться посередине» между Россией и Украиной

США не поддерживают Москву или Киев в российско-украинском конфликте. Об этом в интервью журналу Time заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о временной приостановке американской военной помощи для ВСУ.

По его мнению, Соединенные Штаты приостанавливали такую помощь, поскольку стремились показать России, что «находятся посередине» между сторонами конфликта.

«Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон. Мы сказали им, что ж, хорошо, если вы не на нашей стороне, то, по крайней мере, оставайтесь посередине», — заявил глава государства.

Украинский лидер также отметил, что в случае отказа РФ от «полного» прекращения огня Киев надеется на ужесточение антироссийских санкций.

24 марта прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Они продлились более 12 часов. По итогам не было выпущено никакого официального заявления, хотя некоторая информация проникала в СМИ.

Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Карасин заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

По итогам переговоров глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

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