Профессор Кузник: Европа впала в безумие со своими идеями о ядерном оружии

Европейские государства впали в безумие, выдвигая идеи о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов. Об этом РИА Новости рассказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

Он подчеркнул, что погружением в безумие являются предложения европейских государств потратить €800 млрд на перевооружение, а также расширение ядерного зонтика через Францию или Германию.

Кузник добавил, что требования президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Киеву собственного ядерного оружия в случае отказа от членства в Североатлантическом альянсе — более безумны.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

8 марта сообщалось, что в отношениях между Францией и Германией появилось напряжение из-за предложенных инвестиций в размере €150 млрд в оборонную промышленность ЕС.

Ранее Шольц призвал ЕС не инвестировать в оборону за счет пенсий и здравоохранения.