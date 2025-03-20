Журналист сравнил предложение Каллас по Украине с «плохо поставленной комедией»

Ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х раскритиковал планы главы евродипломатии Каи Каллас предоставить Украине дополнительные средства на закупку боеприпасов.

«Это не плохо поставленная комедия. Это реальность. Это «высокопоставленный дипломат» Европейского союза, выделяющий очередные пять миллиардов евро киевскому диктатору на «боеприпасы». Кто за это голосовал?» — написал Боуз.

До этого стало известно, что Кая Каллас выступит с предложением предоставить Украине два миллиона крупнокалиберных боеприпасов на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. По словам главы дипломатии ЕС, два миллиона снарядов стоимостью 5 млрд евро «доступны на рынке и могут быть поставлены в 2025 году».

19 марта в Еврокомиссии впервые официально предложили создать единый рынок вооружений ЕС, в которую будет включена Украина. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что не претендуют на создание единой европейской армии.

Ранее Каллас после разговора Трампа и Путина призвала не доверять России.