На Украине объяснили, почему Киеву невыгодно перемирие

Украине невыгодно 30-дневное перемирие, поскольку за это время вся армия, уставшая от боевых действий, «разбежится». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Совершенно ошибочно предположить, что перемирие на 30 или более дней — выгодно Украине. Усталость от войны такова, что армия просто разбежится», — подчеркнул он.

Депутат Рады отметил, что параллельно «выстрелят и все внутренние проблемы — от коррупции до социалки».

По оценке Дубинского, падение рейтинга украинского лидера Владимира Зеленского будет «не просто стремительным, а катастрофическим» в таких условиях.

До этого Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут после окончания конфликта и отмены военного положения.

Также Зеленский заявил, что возможное 30-дневное прекращение огня с Россией может быть использовано для разработки более широкого мирного соглашения по урегулированию конфликта.

Ранее Reuters писал, что Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.