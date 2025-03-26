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Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в Белом доме

Маск: Уолтц должен остаться в администрации после скандала с чатом
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск поддержал президента США Дональда Трампа в вопросе сохранения на должности советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Своим мнением бизнесмен поделился в социальной сети Х.

Это заявление прозвучало на фоне разгоревшегося скандала, связанного с утечкой переписки высокопоставленных американских чиновников о военных операциях против йеменских хуситов.

24 марта редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене.

После этого советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за добавление журналиста в указанный чат. При этом Уолтц подчеркнул, что утечка была непреднамеренной.

Ранее Пентагон отреагировал на утечку данных по ударам в Йемене.

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