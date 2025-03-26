Дубинский: делегация Украины ничего не решала на переговорах в Эр-Рияде

Делегация Украины на переговорах в Саудовской Аравии ничего не решала, ее роль ограничивалась получением новых указаний. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, представители Киева ни о чем ни с кем не договариваются, так как их статус не позволяет вести субъектные переговоры. Делегация Украины на этих встречах решений не принимает, а лишь исполняет. При этом у исполнителей нет ни квалификации, ни умственных способностей для анализа полученной информации.

Депутат отметил, что вся роль представителей Киева во главе с министром обороны Рустамом Умеровым состояла в передаче документов от президента Владимира Зеленского и получении списка новых задач, которые должны выполнить украинские власти.

25 марта Зеленский заявил, что власти страны передали Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, по которым не следует наносить удары в ходе конфликта.

Ранее Лавров заявил, что только США могут добиться прекращения терактов и атак Киева.