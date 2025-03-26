Французская организация доставила гуманитарную помощь в Донецк

Активистка Алена Новикова рассказала, что созданная ею ассоциация во Франции ассоциация SOS Donbass доставила гуманитарную помощь в Донецк. Сообщение об этом она разместила в Telegram-канале организации.

«Несмотря на закрытие счетов, давление со стороны полиции во Франции и многочисленные препятствия от платформ для сбора средств, мы смогли пробиться», — написала она.

Новикова подчеркнула, что отправка помощи успешно завершилась впервые за год — в предыдущий раз этого удалось достичь еще в 2023 году. В Донецке в настоящее время находятся два волонтера SOS Donbass. Оставив часть партии в этом городе, они направятся в Луганск.

SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass участвовала в митингах в поддержку ДНР и ЛНР напротив заводов военной компании KNDS (ранее Nexter) во Франции, производящей, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине. В Stop Killing Donbass участвуют ассоциации из 13 стран Европы.

До этого медикам из Донецка передали бронеодеяла для обшивки машин и легкие бронежилеты.

Ранее беженец обвинил грузинских наемников в обстреле пункта выдачи гумпомощи в ДНР.