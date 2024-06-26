Пушилин и Кириенко проверили оснащенность машин скорой помощи в Донецке

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин совместно с заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко проверили оснащение шестой подстанции скорой помощи из Донецка. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Также они обсудили с медицинскими бригадами скорой помощи, с водителями, как эту защиту сделать максимально удобной для работы и медперсонала, и водителей, и пациентов.

«Фельдшер 6-й подстанции скорой помощи из Донецка Галина Яковлева в феврале на форуме «Все для Победы!», который президент проводил в Туле, рассказала о том, что водители скорых не получают выплаты за опасность, хотя выезжают в места обстрелов, где велика вероятность повторного прилета. Причем фельдшеры бригады получали доплаты, а водители – нет», — отметил глава региона

По его словам, президент России Владимир Путин на месте решил этот вопрос, и в том же месяце водители начали получать выплаты.

Кроме того, в бригаде медиков рассказали о сложностях при оказании помощи в стандартных армейских жилетах.

«Также незащищены автомобили, а под обстрелы они попадают часто, например, в их бригаде водитель однажды выжил только потому, что побежал вынести раненого, а в это время случился прилет в машину скорой, ее всю изрешетило», — добавил Пушилин.

Он объяснил, что в связи с этим президент дал поручение, а также выделил средства из своего резервного фонда.

«Народный фронт» в рамках этого поручения заказал бронеодеяла для обшивки машин, которые позволяют защитить машину изнутри. Также поставлены средства противоэлектронного противодействия беспилотникам, к тому же они теперь снабжены комплектами индивидуальной защиты – легкие гибкие бронежилеты с капюшонами, в которых легко работать», — подчеркнул глава ДНР.