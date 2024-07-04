Наемники из Грузии, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в донецком городе Торецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца, пожелавшего остаться анонимным.

В материале уточняется, что подвергавшийся атакам населенный пункт находится под контролем украинских властей. По словам источника, в результате одного из таких обстрелов пострадали несколько человек.

«Когда приехали посмотреть украинские военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле», — сказал беженец.

Он уточнил, что все жители Торецка хорошо слышали, с какой именно стороны производились выстрелы.

При этом бойцы ВСУ заявили мирным гражданам, что не имеют отношения к атаке. Как они сказали, обстрел организовали грузинские наемники.

Также источник подчеркнул, что время от времени в городе появлялись французские и польские наемники. Последних беженец сравнил с палачами, так как они всегда соглашались наносить удары по населенным пунктам.

3 июля финский наемник Ральф Сирен дал интервью для телерадиокомпании Yle, в ходе которого назвал украинских военных дилетантами. Он рассказал, что провел на Украине пять месяцев и за это время заметил существенные культурные и образовательные различия.

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали, сколько примерно наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.