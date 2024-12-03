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МИД Украины: Киев не повторит ошибок, подобных отказу от ядерного оружия

Сибига: Киев вынес горький урок, отдав ядерное оружие в обмен на безопасность

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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев вынес горький урок из надежд на Будапештский меморандум, отдав ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, и больше не повторит таких ошибок. Его слова приводит «Европейская правда».

Сибига напомнил о 30-й годовщине подписания Будапештского меморандума, которое, по его словам, стало напоминанием о том, что никакие решения по безопасности за счет Украины не являются приемлемыми.

«Этот документ не сумел обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность. Мы должны избежать повторения таких ошибок. Поэтому мы обсудим с партнерами концепцию «мира через силу». У нас есть четкое понимание, какие шаги наших друзей нужны, чтобы сделать нашу «домашнюю работу», — сказал он.

До этого в министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев отказывается рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины <…> является лишь полноправное членство Украины в НАТО. <…> мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители», — говорится в обращении МИД, посвященном 30-летию подписания Будапештского меморандума.

Ранее глава МИД Украины попросил у НАТО системы ПВО, чтобы избежать блэкаута.

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