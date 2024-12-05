Президент России Борис Ельцин (1931-2007), президент США Билл Клинтон, президент Украины Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор во время церемонии подписания протоколов о гарантии безопасности Украины, Белоруссии и Казахстана, 5 декабря 1994 года

«Взамен дали бумажку»: как Россия и США лишили Украину ядерного оружия Будапештский меморандум об отказе Украины от ядерного оружия был подписан 30 лет назад

На конец 1991 года украинский ядерный арсенал был третьим в мире по размеру и включал в себя межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и многочисленные тактические боеголовки. Всего за три года киевские власти избавились от всего этого, получив взамен прощение долгов, небольшую сумму денег, одобрение Вашингтона и «бумажку». Однако, как признавал экс-президент Кучма, выбора у Украины не было, ведь украинское ядерное оружие всегда было под контролем российских штабов.

Угроза гражданской войны и утечек

Украина была второй по населению и значимости республикой СССР. Поскольку находилась она на западной границе, ближе всего к странам НАТО, то вооруженных сил на ее территории было расположено даже больше, чем в России. Поэтому, когда в 1991 году Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Беловежское соглашение о роспуске СССР, Украина на какое-то время стала обладать сильнейшей в Восточном блоке армией, особенно с точки зрения количества и качества бронетехники.

Впрочем, в танках не было беды. Но вместе с обычными вооруженными силами, которые киевские власти тут же начали сокращать, Украине достался крупный ядерный арсенал.

В него, помимо бесчисленных тактических ракет, бомб и мин, входили полторы сотни межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также стратегические бомбардировщики и дальнобойные крылатые ракеты к ним.

Территориальный распад СССР застал западный мир врасплох. США никогда не выдвигали требования дать независимость республикам, входившим в Союз до 1939 года (отношение к статусу Прибалтики было менее однозначным). Дипломатический корпус и власти в Белом доме никогда не планировали работать с сепаратистами, так что даже президент Буш, выступая в Киеве летом 1991 года, потребовал от украинцев умерить «националистический пыл» и заявил, что США не поддерживают тех, кто хочет заменить московские власти на «местных деспотов».

Не в последнюю очередь американские власти волновала возможная гражданская война в СССР: перед глазами у всех был пример бывшей Югославии, чье устройство было калькой с советского и где бывшие союзные республики начали друг с другом первую в Европе войну с 1945 года. Если бы у участников Югославских войн были в арсенале не только автоматы, плохие танки и самолеты, но и ядерные боеголовки — неизвестно, что бы сейчас было с Европой и с миром.

Поэтому, как только распад СССР и независимость Украины стали фактом, Запад стал приводить постсоветское пространство в более привычный и понятный для себя вид. Для начала единственным полноценным преемником СССР на международной арене признали Российскую Федерацию, передав ей место в Совбезе ООН.

Украину, Белоруссию и Казахстан обязали присоединиться к договору СНВ-1 (по сокращению наступательных вооружений), а также к договору о нераспространении ядерного оружия в неядерном статусе. Беспокоила американцев не возможность ядерного нападения Украины на США и даже не бомбардировка Москвы, а утечка ядерных технологий к террористам и странам-изгоям.

Однако в документах не было прописано, как именно Украина будет избавляться от ядерного оружия.

Выбора не было

Проблемы с ядерным арсеналом были и у самой Украины. Связаны они были с боеголовками — одним из самых сложных компонентов межконтинентальных баллистических ракет. Новейшая МБР РТ-23 «Молодец» разрабатывалась в Днепропетровске и выпускалась там же. Но на территории УССР никогда не было заводов для производства боеголовок и их обслуживания, а также обогатительных комплексов для урана, реакторов-наработчиков для оружейного плутония и химкомбинатов для извлечения плутония из ядерного топлива. Ядерные боеприпасы имеют фиксированные сроки годности, а обслуживать их Россия не собиралась.

Поэтому первым делом Украина избавилась от тактического ядерного оружия, еще по договору от декабря 1991 года, подписанного сразу после Беловежского соглашения.

Затем, уже в 1993 году, без всяких договоров, Украина вывела на хранение МБР УР-100Н — для них просто не стало боевых частей. В том же году правительство Ельцина заключило с Киевом договор — Украина ратифицирует подписанные ею договоры СНВ (сокращение стратегических наступательных вооружений) и ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия), отказывается от претензий на ядерное оружие и Черноморский флот, в ответ на что Россия прощает ей нефтегазовый долг на $2,5 млрд и обещает поставить топливо для ядерных реакторов.

Наконец, в декабре 1993 года в Москву прибыла крупная делегация во главе с вице-президентом США Элом Гором. Вместе с ельцинским правительством они начали готовить трехстороннее соглашение, в котором четко было прописано: когда и сколько Украина отдает боеголовок и что за это получает. Возник ряд мелких проблем: например, Россия не хотела публично признавать, что заплатит за уран из боеголовок, чтобы того же не потребовали Белоруссия и Казахстан, а Украина скрывала, что в целом отдает весь ядерный арсенал, чтобы власть не смели националисты.

Но главная битва развернулась вокруг гарантий безопасности, которые Украина требовала для себя в первую очередь от США. Американские юристы заявили, что готовы дать security assurance, но не security guarantee. И assurance, и guarantee переводятся на русский как «гарантии», но с совершенно разным смыслом. Если США дали кому-то security guarantee, это значит то же самое, что и оборонительный военный союз по образцу НАТО.

Security assurance — это просто формальное обещание не нападать на Украину, дать которое американцам ничего не стоило.

Эту тонкость невозможно было внести в договор по языковым причинам, но во время переговоров дипломаты попросили внести в протокол, что слова «гарантии» и «гарантії» в русских и украинских текстах будут иметь фиксированное значение, определяемое английской версией договора.

Составленный в итоге документ был подписан в Будапеште 5 декабря 1994 года между Украиной с одной стороны и Россией, Великобританией и США — с другой.

В договоре было шесть пунктов, согласно которым все три ядерные державы обязывались:

1) уважать территориальную целостность Украины;

2) не угрожать Украине и ее территории силой, а также не воевать против нее, иначе как в рамках самообороны или иначе, по уставу ООН;

3) не давить на Украину экономическими методами;

4) использовать Совбез ООН для немедленной помощи Украине, если она столкнется с ядерной угрозой;

5) не использовать против Украины ядерное оружие, если только она не нападет на одну из трех стран в союзе с ядерной державой;

6) проводить консультации при угрозе нарушения одного из пяти пунктов выше.

Впоследствии многие украинские политики критиковали Будапештский меморандум: якобы он не имеет юридической силы, ни к чему не обязывает и попросту прикрывает сдачу страной ядерного оружия за мелкое финансовое вознаграждение.

Однако экс-президент Леонид Кучма в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) спустя годы признался, что у Украины не было выбора.

Во-первых, не было ресурсов для поддержки ядерных боеголовок, без которых они превратились бы в груду радиоактивного металла. Во-вторых, вся система управления МБР находилась в России под контролем ее правительства, включая космические системы связи и предупреждения о ракетном нападении. В-третьих, США были слишком серьезно настроены и начали бы давить на Украину, если бы она отказалась разоружиться. В целом, по его оценке, «взамен ядерного оружия [Украине] всучили бумажку».

Так бывшая УССР окончательно лишилась третьего в мире по размеру ядерного арсенала.