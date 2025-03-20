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Эксперт объяснил, потеряют ли ВСУ боеспособность без США, но с помощью от ЕС

Политолог Подберезкин: ВСУ не продержатся без США даже двух месяцев
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Evgeniy Maloletka/AP

Если Вашингтон полностью прекратит поставки оружия Киеву, ВСУ не смогут держаться только на помощи от Евросоюза. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел РФ Алексей Подберезкин.

«Если даже Европа будет продолжать помогать Украине, а американцы прекратят поддержку, то ВСУ даже на два месяца не хватит — на две-три недели. Потому что по некоторым образцам вооружения, некоторым видам военной деятельности ВСУ критически зависит от Соединенных Штатов», — пояснил эксперт.

Спрогнозировать дальнейшие шаги сторон по урегулированию конфликта на Украине пока не представляется возможным, поскольку переговорные позиции «крайне полярны», добавил Подберезкин.

На фоне обсуждений инициативы Вашингтона о 30-дневном перемирии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в 2025 году выделит Киеву сумму финансовой помощи в размере 7 млрд евро.

Тем временем в Еврокомиссии (ЕК) впервые официально предложили создать единый рынок вооружений ЕС, в которую будет включена Украина. При этом в ЕК подчеркнули, что не претендуют на создание единой европейской армии.

Ранее ЕК перевела Украине новый транш.

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