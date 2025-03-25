Президент Германии «уволил» Шольца

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально завершил полномочия кабинета министров во главе с Олафом Шольцем, вручив им свидетельства об увольнении. Однако, как сообщает ТАСС, канцлер и члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования новой коалиции.

Церемония прошла в президентском дворце Бельвю в Берлине.

Во время мероприятия Штайнмайер поблагодарил правительство за работу в условиях кризисов: пандемии COVID-19, конфликта на Украине, атаки ХАМАС на Израиль и войны в секторе Газа.

«Вам приходилось действовать быстро и решительно, принимая сложные решения», — отметил президент.

После выборов в бундестаг Штайнмайер призвал депутатов нового созыва к конструктивному диалогу.

«Несмотря на разногласия, мы как демократы должны оставаться открытыми к компромиссам и относиться друг к другу с уважением», — заявил президент ФРГ.

Победу на прошедших парламентских выборах в Германии одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, которому теперь предстоит сформировать правящую коалицию. Мерц не первый год в политике и известен своими европоцентричными взглядами и резкой критикой СВО. Что известно о возможном будущем канцлере Германии и какие отношения при новом правительстве будут у Берлина с Москвой – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц заявил о необходимости для Украины иметь сильную армию в мирное время.