В Госдуме ответили Зеленскому на угрозы по поводу срыва договоренностей

Россия держит свое слово, соблюдая все договоренности по ограничениям на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры, не реагируя на провокации Украины. Об этом написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя угрозу Владимира Зеленского обратиться к США в случае нарушения договоренностей со стороны России.

«Россия свое слово держит, четко соблюдая эмбарго на нанесение ударов по объектам энергоструктуры и не реагируя на провокации Киева. Зеленский же мошенничает даже со сроками вступления в действие моратория. ВСУ атаковали и мирную гражданскую инфраструктуру, и энергетические объекты на территории России все время после последнего разговора Путина и Трампа», — написал Слуцкий.

В связи с этим он призвал установить «жесткий» контроль в первую очередь за украинской стороной. Гарантом процесса должен стать Вашингтон, считает парламентарий.

До этого Зеленский заявил, что ожидает «наказания» России от Соединенных Штатов в случае нарушения режима прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море.

Ранее Зеленский оценил слова Уиткоффа о новых регионах России.