Глава РФПИ обвинил Байдена в приостановке Черноморской сделки в 2023 году

Реализация Черноморской сделки в 2023 году была приостановлена из-за действий администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Сделка, действовавшая с июля 2022 по июль 2023 года, была приостановлена из-за невыполнения, в том числе из-за действий администрации Байдена, ключевых условий, являющихся составной частью сделки для Российской Федерации», — написал глава РФПИ.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написало, что выход России из зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее глава РФПИ назвал Черноморскую сделку успехом России и США.