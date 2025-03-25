Кремль скоро опубликует еще одно заявление по итогам переговоров с США

Россия и США продолжают конструктивное взаимодействие, и в ближайшее время будет опубликовано новое согласованное заявление. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Российская и американская стороны в рамках текущих контактов работают в конструктивном и позитивном ключе. Подготовлен еще один документ, который будет обнародован в скором времени», — заявил Песков.

Первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде Кремль опубликовал во вторник вечером. *Соглашения включают несколько ключевых положений. В рамках Черноморской инициативы стороны договорились обеспечить безопасность судоходства, запретив использование гражданских судов в военных целях и введя процедуры досмотра для предотвращения злоупотреблений. Кроме того, США обязались содействовать России в восстановлении доступа к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции, включая снижение страховых расходов и открытие портов для экспорта. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта 2025 года, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Для вступления договоренностей в силу требуется выполнение ряда условий. В их числе — снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и его подключение к международной системе SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, страховых компаний и судов, а также возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию. Кремль, со своей стороны, выразил готовность принимать поддержку третьих стран в реализации этих договоренностей и подтвердил намерение продолжать работу по укреплению стабильности и мира.

Ранее ООН отреагировала на договоренности между Россией и США.