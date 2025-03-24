В Британии заявили, что Уиткофф «напал» на Стармера из-за позиции по Украине

Sky News: Уиткофф в интервью Карлсону напал на Стармера из-за позиции по Украине

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону «напал» на премьера Британии Кира Стармера из-за его позиции по Украине. Такую оценку дал британский телеканал Sky News.

Там напомнили, что Уиткофф назвал планы Стармера по Украине «позой и позерством». Представитель Трампа «раскритиковал предложение Стармера о коалиции желающих, которая могла бы обеспечить присутствие на Украине после прекращения огня», говорится в тексте.

По мнению авторов материала, Уиткофф «напал» на Стармера, одновременно рассуждая о «дружбе» с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план по обеспечению сдерживания России после вероятного заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. Стармер считает, что отсутствие гарантий безопасности оставит Украину беззащитной, а Европа, по его словам, должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

Ранее профессор назвал приоритетный вопрос в решении конфликта на Украине.