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Зеленский заявил, что США предложили «большое соглашение» по ископаемым Украины

Зеленский: США предложили Украине большое соглашение по редкоземельным ресурсам
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Edgar Su/Reuters

Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая предусматривает ратификацию в парламенте и выходит за пределы первоначального рамочного соглашения. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает «Европейская правда».

«Это большое, полное соглашение, видение американской стороны. От предыдущих шагов – рамочное соглашение, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение – сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение», – сказал Зеленского.

По его словам, это «серьезный документ», и он будет нарабатываться сторонами, а затем ратифицироваться в парламенте. Зеленский уточнил, что вопрос принадлежности атомных станций он не затрагивает.

До этого FT сообщала, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Ранее в Совфеде заявили, что США не намерены «бросать» Украину.

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