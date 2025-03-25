Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США будут способствовать восстановлению экспорта сельхозпродукции РФ на мировой рынок

Кремль: США помогут восстановить экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

США помогут восстановить экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировой рынок. Об этом договорились делегации РФ и Соединенных Штатов в Эр-Рияде, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, «США будут способствовать... снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций», отмечается в заявлении.

На консультациях в Саудовской Аравии Россия и США договорились о запрете на удары по объектам энергетической инфраструктуры на срок 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления этого срока.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов. Россию представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее министр обороны Украины раскрыл, о чем удалось договориться в Эр-Рияде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами