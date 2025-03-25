США будут способствовать восстановлению экспорта сельхозпродукции РФ на мировой рынок

США помогут восстановить экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировой рынок. Об этом договорились делегации РФ и Соединенных Штатов в Эр-Рияде, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, «США будут способствовать... снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций», отмечается в заявлении.

На консультациях в Саудовской Аравии Россия и США договорились о запрете на удары по объектам энергетической инфраструктуры на срок 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления этого срока.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов. Россию представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее министр обороны Украины раскрыл, о чем удалось договориться в Эр-Рияде.