Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, когда опубликуют заявление об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Кремль в ближайшее время опубликует заявление об итогах переговоров в Эр-Рияде
close
РИА Новости

Заявление России об итогах экспертных консультаций с Соединенными Штатами, которые накануне состоялись в Эр-Рияде, в ближайшее время опубликуют на сайте Кремля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В самое ближайшее время мы опубликуем на сайте президента России заявление об итогах переговоров», — сказал он.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее стало известно, что США пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами