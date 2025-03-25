В Кремле рассказали, когда опубликуют заявление об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Кремль в ближайшее время опубликует заявление об итогах переговоров в Эр-Рияде

Заявление России об итогах экспертных консультаций с Соединенными Штатами, которые накануне состоялись в Эр-Рияде, в ближайшее время опубликуют на сайте Кремля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В самое ближайшее время мы опубликуем на сайте президента России заявление об итогах переговоров», — сказал он.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее стало известно, что США пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции.