В США заявили о постоянной стратегической угрозе со стороны России

Соединенные Штаты Америки (США) рассматривают Россию как постоянную стратегическую угрозу своим интересам независимо от возможных результатов конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад Разведывательного сообщества США о глобальных угрозах.

В документе отмечается, что нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость.

«Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США», — сказано в докладе.

25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна восстанавливать диалог с США по стратегической стабильности. Он отметил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном по всем направлениям.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Встреча длилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее в Германии захотели «разоружить» Россию.