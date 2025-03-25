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Названа простая причина утечки данных из закрытого чата администрации США

Аналитик Плотникова: люди часто пренебрегают безопасностью в чатах ради удобства
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Shutterstock

Замначальника отдела анализа и оперативного управления инцидентами информационной безопасности ФКУ «ЦОКР» Ксения Плотникова в беседе с kp.ru прокомментировала скандал с утечкой военных планов администрации США из закрытого чата. Она отметила, что людям свойственно пренебрегать безопасностью в мессенджерах ради удобства.

«Можно тысячи раз вводить внутри компаний безопасные мессенджеры с доступом по специфическому паролю, который надо отдельно запросить у безопасников, и обязать добавлять новых участников только после официального согласования. Но в итоге сотрудники будут пользоваться тем, что удобнее в обход служебных правил», — сказала Плотникова.

Она добавила, что строгая политика конфиденциальности может заставить сотрудников записывать сложные пароли на стикеры и клеить их на монитор, что тоже небезопасно.

25 марта стало известно, что высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации.

В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе заявили, что переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения о США.

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