Украинцы почти перестали доверять своему правительству

До 80% населения Украины не доверяет правительству страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на опрос, проведенный украинским центром экономических и политических исследований Разумкова.

«Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату — чиновникам — не доверяют 78,5%, политическим партиям — 77,5%, Верховной раде Украины — 76%, судам — 73%, правительству Украины — 73%, прокуратуре — 64%», — сообщают исследователи.

Среди других государственных органов наибольшим кредитом доверия пользуются Вооруженные силы Украины, которым доверяют 90% опрошенных. На втором месте — волонтерские организации и добровольческие батальоны (81% и 80%), а вот уже структуре минобороны Украины верят только 64% опрошенных.

Владимиру Зеленскому доверяют 54% населения Украины. Наименьшим кредитом доверия обладают глава МИД страны Дмитрий Кулеба (43%) и глава СБУ Василий Малюк (38%).

До этого украинец попытался задушить военкома во время перевозки.

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