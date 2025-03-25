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В Аргентине анонсировали рассекречивание данных о нацистах в стране

Франкос: Аргентина рассекретит архивы о сбежавших в страну немецких нацистах
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Marcos Brindicci/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей издал указ о начале процедуры рассекречивания архивов, связанных с нацистами из Третьего рейха, бежавшими в страну после поражения во Второй мировой войне. Об этом заявил глава аргентинского кабинета министров Гильермо Франкос, пишет портал infobae.

Франкос отметил, что с этой просьбой к Милею обратился американский сенатор Стив Дейнс во время личной встречи.

«Несколько дней назад президент Милей принял сенатора Стива Дейнса, который давно борется за то, чтобы стала известна вся информация о том времени, когда нацисты пришли, чтобы укрыться в Аргентине», — заявил Франкос.

По его словам, особое внимание будет уделяться документам, которые хранятся в министерстве обороны Аргентины. Он уточнил, что именно там могут находиться самые важные материалы о деятельности нацистов в Аргентине.

В начале января этого года рассекреченные документы уличили швейцарский банк Credit Suisse в более тесных связях с нацистским режимом Германии, чем считалось ранее.

К расследованию связей банка с нацистами приступил независимый омбудсмен Нил Барофски еще в 2021 году. Однако вскоре Credit Suisse отстранил его от работы, посчитав, что Барофски «переступил черту». Спустя время омбудсмен смог восстановиться в должности и продолжить работу. В ходе своего расследования он выявил десятки физических и юридических лиц, «причастных к нацистским зверствам», включая 13 известных нацистов и их сообщников. В ходе нового расследования было обнаружено, что банк скрывал свою причастность к этому и не всегда делился информацией, которая ему была известна.

Ранее сенат США заявил, что Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистов.

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