Сенат США заявил, что банк Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистов

Американский Сенат заподозрил, что швейцарский банк Credit Suisse препятствовал расследованию своей связи с нацистами. Власти США сообщили, что финансовый гигант последние десятилетия обслуживал десятки счетов высокопоставленных нацистских чиновников. Часть счетов продолжали обслуживаться и в 2020 году. Некоторые из военных преступников были осуждены в ходе Нюрнбергского трибунала, другие — сбежали в Аргентину после капитуляции Германии. Сам банк тоже расследовал эти данные, но заявил, что не выявил никаких новых связей с руководством Третьего Рейха.

Швейцарский банк Credit Suisse вплоть до 2020 года обслуживал счета нацистов и связанных с ними лиц. К таким выводам пришел бюджетный комитет Сената США, опубликовавший результаты соответствующего расследования.

«Credit Suisse, по-видимому, вел счета как минимум 99 человек, которые либо сами были высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами групп в Аргентине», — говорится в документе.

По данным американского Сената, ранее об этих счетах информации не было. 70 из них были открыты после 1945 года, не менее 14 оставались открытыми уже в XXI веке, отдельные обслуживались швейцарским банком и в 2020 году.

Как минимум один из этих счетов принадлежал выоскопоставленному нацистскому чиновнику, еще один — офицеру СС. Оба были осуждены во время Нюрнбергского трибунала, однако счет одного из них Credit Suisse обслуживал до 2002 года. Авторы расследования предполагают, что деньги на счетах являются конфискованными у евреев средствами в ходе Холокоста.

Как говорится в заявлении Сената, итоги расследования «поднимают новые вопросы о возможной поддержке банком нацистов, сбежавших после Второй мировой войны от правосудия через так называемые «крысиные тропы». Речь идет о чиновниках и военных Третьего Рейха, бежавших в Аргентину после капитуляции Германии в 1945 году.

Собственное расследование властей США началось после того, как они заподозрили, что Credit Suisse пытается препятствовать официальному разбирательству о связях с нацистами. Это разбирательство началось в 2020 году, после того как Центр Симона Визенталя (занимается защитой прав человека, борьбой с терроризмом, антисемитизмом и изучением Холокоста — «Газета.Ru») получил сведения о 12 тысячах нацистов, сбежавших в Аргентину после окончания Второй мировой войны. Некоторые из них имели счета в швейцарском банке.

Credit Suisse начал расследование этих фактов, для чего нанял аудиторскую компанию AlixPartners и независимого омбудсмена для наблюдения за процессом. Однако, как сообщили в американском Сенате, банк установил для разбирательства слишком узкие и жесткие рамки, а в итоге уволил независимого наблюдателя. Это и вызвало подозрения властей США.

The Wall Street Journal пишет, что сенатский комитет получил свидетельства того самого уволенного омбудсмена — адвоката Нила Барофски. Он сообщил, что банк фактически отказался от полного изучения своих нацистских связей. В частности, по словам Барофски, Credit Suisse не стал расследовать возможное финансирование «крысиных троп» — так называют маршруты и планы побега в Южную Америку представителей нацистской элиты, спасавшихся от Нюрнбергского трибунала.

В отчете Credit Suisse по этому расследованию говорится, что сотрудники финансового гиганта проверили информацию Центра Симона Визенталя, а также сверили новые списки с перечнями, составленными еще в 1997 году.

В итоге швейцарский банк заявил, что не выявил доказательств, подтверждающих ключевые утверждения Центра Симона Визенталя о том, что на счетах хранились деньги жертв Холокоста. А найденная информация лишь дополнила то, что уже было известно руководству банка о прежних связях с нацистами.

Однако Барофски рассказал, что представил в своем отчете куда больше деталей. Но банк в июне 2022 года отказался их изучать, подводить общие итоги, и в ноябре прошлого года просто уволил независимого аудитора. Такое решение адвокат связывает с приходом нового главы юридической службы Credit Suisse.

В 1997 году Центр Визенталя уже публиковал доказательства, что швейцарский банк обслуживал счета нацистов, нажившихся на Холокосте. На следующий год Credit Suisse согласился выплатить их жертвам $1,25 млрд — это примерно треть от запрашиваемой правозащитниками суммы.

Швейцария и ее банки покупали золото у нацистского режима, в то время когда другие страны отказывались от подобных сделок. Они происходили и после 1945 года. Большинство мировых финансовых организаций вернули активы жертвам Холокоста и их семьям только после судебных исков и угроз санкций со стороны США во время протестов 1990-х годов.