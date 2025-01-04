Швейцарский банк обвинили в тесных связях с нацистами

Банк Credit Suisse имел более тесные связи с нацистами, чем было принято считать

Согласно недавно рассекреченным документам, швейцарский банк Credit Suisse имел более тесные связи с нацистским режимом Германии, чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

В 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски приступил к расследованию связей банка с нацистами. Однако Credit Suisse вскоре отстранил его, посчитав, что Барофски «переступил черту». Однако вскоре он был восстановлен в должности и смог продолжить свою работу.

Результаты расследования выявили десятки физических и юридических лиц, «причастных к нацистским зверствам», включая 13 известных нацистов и их сообщников.

«В ходе нового расследования было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно», – подчеркивает издание.

До этого министерство юстиции США начало расследование в отношении российских клиентов швейцарского банка Credit Suisse Group, которым управляет UBS Group. Отмечается, что речь может идти о нарушении санкций.

Ранее сенат США заявил, что Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистов.