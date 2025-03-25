Индонезия решила присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Об этом заявил президент страны Прабово Субианто после встречи с главой этого финансового учреждения Дилмой Руссефф, пишет индонезийский журнал Tempo.

«Правительство Индонезии приняло решение присоединиться к Новому банку развития БРИКС», — сказал Субианто.

По его словам, он принял предложение Руссефф, предварительно обсудив инициативу с финансовым блоком правительства Индонезии.

В январе МИД Индонезии поблагодарил Россию за помощь со вступлением в БРИКС. Членство Индонезии в организации, отметили в ведомстве, является результатом активного участия страны в БРИКС на протяжении последних нескольких лет, включая участие в саммите в Йоханнесбурге в 2023 году и саммите в Казани в 2024 году. Дипломаты подчеркнули, что участие страны в БРИКС является проявлением желания играть активную роль в поддержании глобального порядка.

Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами за замену доллара.