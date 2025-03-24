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В США заявили о планах Кремля «выжать» из Трампа как можно больше выгод на переговорах

NYT: Кремль настроен выжать как можно больше выгод из оттепели с Вашингтоном
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Susan Walsh/AP

Россия полна решимости «выжать» как можно больше выгод из желания президента США Дональда Трампа заключить быструю сделку по Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

По мнению авторов, Кремль воспринимает улучшение отношений с Вашингтоном как экономическое и геополитическое благо, которое может быть достигнуто вне зависимости от ситуации с Украиной.

«Г-н Путин продолжает стремиться к далеко идущей победе на Украине, но потакает стремлению г-на Трампа к прекращению огня, чтобы воспользоваться преимуществами оттепели с Вашингтоном», — пишет газета.

Как следует из текста, Москва ожидает от взаимодействия с Трампом «экономических и геополитических выгод», например, сокращения присутствия НАТО в Европе. В то же время, утверждается в материале, президент России не намерен отказываться от «далеко идущих целей по Украине».

До этого газета The Hill писала, что после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и «перекройка ее границ», однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам.

Ранее профессор назвал приоритетный вопрос в решении конфликта на Украине.

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