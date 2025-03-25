Политолог назвал скандал с «секретным чатом» в США подарком для демократов

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью газете «Взгляд» прокомментировал скандал с утечкой военных планов администрации президента США Дональда Трампа из закрытого чата. По мнению эксперта, ситуацией непременно воспользуются представители Демократической партии.

Он обратил внимание, что демократы уже призывают к расследованию и наказанию виновных.

«История с чатом — это в первую очередь повод «попинать» администрацию Трампа. Такой «подарок» демократы попытаются раскрутить в свою пользу и монетизировать по полной. Как говорится, ни один кризис не должен пропасть даром», — сказал Дробницкий.

При этом он сомневается, что скандал заставит Белый дом пересмотреть планы по демонтажу госаппарата, контролирующего бюрократические процессы. А следовательно, подобные сбои продолжатся.

25 марта стало известно, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации.

В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о зачистке в разведке США из-за переписки в непристойных чатах.