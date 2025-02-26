Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о зачистке в разведке США из-за переписки в непристойных чатах

Габбард уволит сотрудников разведки США за участие в непристойных чатах
close
Mike Segar

Сотрудники американских разведывательных агентств, уличенные в переписке в непристойных чатах на внутренней платформе Национального агентства безопасности (NSA), будут уволены, а их допуски к секретным данным аннулируют. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News.

«Я выпустила директиву, согласно которой все они будут уволены, а их допуск к секретной информации будет аннулирован. <...> Они нагло использовали платформу АНБ, предназначенную для профессионального использования, для осуществления подобного действительно ужасного поведения», — сказала Габбард.

По данным Fox News, расследование началось после утечки данных из закрытых чатов, где сотрудники разведывательный агентств обсуждали темы, связанные с хирургической сменой пола, искусственными гениталиями, гормональной терапией и прочее. Уточняется, что в переписке участвовали более ста человек, все они понесут ответственность за свои действия.

В начале февраля сенат утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки США.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что кандидатура Габбард вызвала ожесточенные споры в американской политической элите. Причиной этому стала ее резкая критика политики США в отношении Сирии и Украины. Габбард, по словам Пушкова, обвиняли в «воспроизведении российских доводов и нарратива».

Ранее Габбард заявила об опасности биолабораторий на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами