Сотрудники американских разведывательных агентств, уличенные в переписке в непристойных чатах на внутренней платформе Национального агентства безопасности (NSA), будут уволены, а их допуски к секретным данным аннулируют. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News.

«Я выпустила директиву, согласно которой все они будут уволены, а их допуск к секретной информации будет аннулирован. <...> Они нагло использовали платформу АНБ, предназначенную для профессионального использования, для осуществления подобного действительно ужасного поведения», — сказала Габбард.

По данным Fox News, расследование началось после утечки данных из закрытых чатов, где сотрудники разведывательный агентств обсуждали темы, связанные с хирургической сменой пола, искусственными гениталиями, гормональной терапией и прочее. Уточняется, что в переписке участвовали более ста человек, все они понесут ответственность за свои действия.

В начале февраля сенат утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки США.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что кандидатура Габбард вызвала ожесточенные споры в американской политической элите. Причиной этому стала ее резкая критика политики США в отношении Сирии и Украины. Габбард, по словам Пушкова, обвиняли в «воспроизведении российских доводов и нарратива».

Ранее Габбард заявила об опасности биолабораторий на Украине.