Лавров заявил, что подходы ЕС по Украине противоречат позиции Трампа

Подходы Европейского союза по Украине прямо противоречат администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Они противоречат администрации, которая устами самого президента, устами государственного секретаря Марко Рубио и устами помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные проговоры параметров окончательного урегулирования», — сказал он.

Министр связывает такую позицию Европы с тем, что у нее у самой «огромное количество проблем».

«Наверное, этим отчасти объясняется то, что они с таким пылом-жаром требуют не сдавать Украину», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты понимают, что только они могут заставить Киев прекратить теракты и атаки на объекты Российской Федерации.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

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