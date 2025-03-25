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Лавров заявил, что подходы ЕС по Украине противоречат позиции Трампа

Лавров: подходы Евросоюза по Украине прямо противоречат администрации Трампа
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Brian Snyder/Reuters

Подходы Европейского союза по Украине прямо противоречат администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Они противоречат администрации, которая устами самого президента, устами государственного секретаря Марко Рубио и устами помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные проговоры параметров окончательного урегулирования», — сказал он.

Министр связывает такую позицию Европы с тем, что у нее у самой «огромное количество проблем».

«Наверное, этим отчасти объясняется то, что они с таким пылом-жаром требуют не сдавать Украину», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты понимают, что только они могут заставить Киев прекратить теракты и атаки на объекты Российской Федерации.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

Новость дополняется.

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