Лавров раскрыл, когда Украина даст гарантии безопасности России

Лавров: гарантии для России со стороны Киева возможны после приказа из США

Гарантии России со стороны Украины могут быть только результатом приказа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из Белого дома. Об этом в интервью Первому каналу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, лишь Вашингтон может добиться от Киева прекращения ударов по мирным объектам и гражданскому населению.

До этого Лавров, комментируя возможность возобновления черноморской инициативы, заявил, что Россия не может верить Украине на слово.

Накануне в Саудовской Аравии встречались представители России и США. Центральной темой переговоров было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Ранее в Кремле рассказали, чего ждать от дальнейших контактов по Украине.