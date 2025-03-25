В Кремле рассказали, чего ждать от дальнейших контактов по Украине

Песков: разговоры на высшем уровне по Украине пока не планируются

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что в планах пока нет разговоров по Украине на высшем уровне.

«Есть понимание, что контакты [по Украине] будут продолжаться, но конкретики нет», — отметил Песков.

До этого РИА Новости сообщало, что российская делегация улетела из Эр-Рияда после переговоров с США.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее в Совфеде оценили прошедшие переговоры России и США по Украине.