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В Раде призвали Украину разорвать дипотношения с Белоруссией

Депутат Рады Гончаренко: в Раде призвали Киев разорвать отношения с Белоруссией
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Заседающее в Раде депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвало Украину разорвать дипотношения с Белоруссией.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на текст обращения фракции к властям Украины.

«Межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» Верховной рады призывает правительство Украины разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко», — говорится в тексте обращения.

По словам Гончаренко, речь также идет о том, чтобы признать Белоруссию якобы «оккупированной территорией».

25 марта белорусский лидер Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске. Положив правую руку на конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает БелТА.

Лукашенко на инаугурации заявлял, что мир шатается, и Белоруссия ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса.

Ранее Лукашенко пообещал не предавать своих сторонников.

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