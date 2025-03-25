Лукашенко пообещал не предавать своих сторонников

Лукашенко заявил, что никогда не предаст своих сторонников и не сбежит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не предаст своих сторонников и не сбежит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы — вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие», — сказал белорусский лидер после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.

25 марта Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 26 января 2025 года. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, назвав ее убедительной. Он отметил, что Москва и Минск в последнее время сделали многое для укрепления двусторонних отношений и выразил надежду, что сотрудничество продолжится.

3 февраля ЦИК Белоруссии утвердила победу Лукашенко на президентских выборах. Политик набрал 86,82% голосов избирателей, что является рекордным показателем за все время его президентства.

Ранее Лукашенко заявил, что в мире мечтают о белорусской «диктатуре».