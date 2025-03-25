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Лукашенко заявил, что мир стоит на краю геополитического кризиса

Лукашенко: Белоруссия ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Мир шатается, и Белоруссия ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса. Об этом в ходе церемонии инаугурации во Дворце Независимости заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает корреспондент БелТА.

«Мы стали сильными, значимыми и заметными, но, как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса, и не только мы», — сказал он.

Лукашенко отметил, что горячих точек в мире становится все больше.

«На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт», — добавил президент республики.

Лукашенко также заявил, что полмира мечтает о такой «диктатуре», которая есть в Белоруссии.

25 марта белорусский лидер Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске. Положив правую руку на конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает БелТА.

Ранее Лукашенко пообещал не предавать своих сторонников.

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