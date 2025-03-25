Лукашенко обратился к оппозиции

Лукашенко заявил, что у белорусской оппозиции нет будущего

Белорусской оппозиции нечего противопоставить власти, у нее нет будущего. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.

По его словам, благодаря «вам, продавшим родину за гранты, а точнее вопреки», Минск стал сильнее и бережет мир, который оппозиция «ставит под угрозу».

«Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству», — сказал он.

25 марта Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. В ходе мероприятия он заявил, что полмира мечтает о такой «диктатуре», которая есть в Белоруссии.

Действующий глава республики набрал на президентских выборах 86,82% голосов избирателей, что стало рекордным показателем за все время президентства Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что он делал за день до инаугурации.