Лукашенко заявил, что в мире мечтают о белорусской «диктатуре»

Лукашенко: полмира мечтает о такой диктатуре, которая есть в Белоруссии

Полмира мечтает о такой «диктатуре», которая есть в Белоруссии. Об этом на церемонии инаугурации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, это диктатура реальных дел и интересов людей.

25 марта белорусский лидер Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске. Положив правую руку на конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает БелТА.

До этого пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщала, что переизбранный президент Белоруссии накануне церемонии инаугурации рубил дрова и играл в хоккей.

Ранее стало известно, кто представит Россию на церемонии инаугурации Лукашенко.