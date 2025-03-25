Лукашенко заявил, что в мире мечтают о белорусской «диктатуре»

Полмира мечтает о такой «диктатуре», которая есть в Белоруссии. Об этом на церемонии инаугурации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном», — подчеркнул он.
По словам Лукашенко, это диктатура реальных дел и интересов людей.
25 марта белорусский лидер Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске. Положив правую руку на конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает БелТА.
До этого пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщала, что переизбранный президент Белоруссии накануне церемонии инаугурации рубил дрова и играл в хоккей.
Ранее стало известно, кто представит Россию на церемонии инаугурации Лукашенко.