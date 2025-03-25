Песков высказался о картине с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами высказался о картине с горящим Кремлем, которая висит в кабинете украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, она наглядно демонстрирует уровень духовного развития человека, согласившегося позировать на таком фоне.

«Наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — отметил представитель Кремля.

Фотографию Зеленского, позирующего на фоне картины с горящим Кремлем, опубликовал журнал Time. Кроме того, в кабинете украинского лидера висит другая картина с изображением бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. По словам самого Зеленского, каждое из этих полотен символизирует победу Украины в конфликте с Россией.

До этого зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что картина с горящим Кремлем в кабинете Зеленского демонстрирует ограниченность его интеллектуальных возможностей. Он отметил, что нормальному человеку не придет в голову вешать на стены такие картины. Джабаров считает, что в этой картине воплощены мечты всех украинских неонацистов, желающих уничтожить Россию.

Ранее в Госдуме отреагировали на картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского.