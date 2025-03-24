Бойцы ВС РФ окружили солдат ВСУ у таможенного пункта Суджа на границе с Украиной

Российские военнослужащие окружили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) у таможенного пункта Суджа на границе с Сумской областью. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».

«Противник окружен и оказывает сопротивление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории пропускного пункта идут бои.

До этого сообщалось, что штурмовые группы российской армии вышли к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Суджа», расположенному в Курской области на границе с Сумской областью Украины.

13 марта министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили город Суджу в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же они взяли под контроль населенные пункты Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе. «Известия» сообщали, что военнослужащий Вооруженных сил Украины предпринял попытку покинуть Суджу, переодевшись в бабушку.

Ранее жительница Суджи обвинила украинских бойцов в распространении газет с фейковыми новостями.