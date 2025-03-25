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В Чехии заявили, что страна может остановить военную помощь Украине

Премьер Фиала: Украина может не получить 500 тысяч снарядов
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Depositphotos

В 2025 году Украина может не получить около 500 тысяч снарядов от Чехии в случае прихода к власти в Праге оппозиционного движения ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Об этом в интервью Financial Times заявил действующий премьер Чехии Петр Фиала.

«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — сказал Фиала.

В марте президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для успеха в борьбе с Россией даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. По его мнению, сейчас нужно поддерживать республику, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и как можно быстрее создала условия для прекращения огня и мира.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что слова Павела о конфликте на Украине показали лицемерие Запада.

Ранее стало известно, что из армии Чехии из-за боев на Украине увольняются на 40% больше военных.

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