Из-за конфликта на Украине чешские военные массово увольняются из армии

Novinky: из армии Чехии из-за боев на Украине увольняются на 40% больше военных

В Чехии из армии увольняется на 40% больше военнослужащих на фоне российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Novinky со ссылкой на слова главы Минобороны Яны Черноховой.

В публикации подчеркивается, что чешские военные ежегодно массово увольняются в течение последних трех лет. В Генштабе не смогли объяснить, почему из ВС республики ежегодно уходят на 40% больше, чем до 2022 года.

Издание отмечает, что по словам Черноховой, для ряда людей причиной ухода из армии является российско-украинский конфликт.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна намерена отправить войска на территорию Украины в рамках так называемой коалиции желающих в случае заключения мирного соглашения.

Он также заметил, что Чехия должна быть одной из стран, которая предоставит Киеву гарантии безопасности в будущем. По его словам, это необходимо сделать ради «защиты самих себя».

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на территории Украины становятся более понятными благодаря переговорам России и Соединенных Штатов.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о суверенитете Украины.