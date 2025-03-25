США не могут определить, является ли Россия противником или партнером

NYT: разведка США не может определить, является ли РФ противником или партнером

Американская разведка в преддверии отчета перед конгрессом об угрозах Соединенным Штатам затрудняется четко определить статус России в этом вопросе на фоне нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Россия — противник или будущий партнер? Помощникам Трампа, возможно, придется принять решение. Во вторник главные должностные лица разведки Америки опубликуют свою текущую оценку России. Они зажаты между тем, что говорят их аналитики, и тем, что хочет услышать президент Трамп», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что во вторник руководители разведки страны представят конгрессу свою первую публичную «Оценку мировых угроз».

При этом открытым остается вопрос: охарактеризуют ли американские разведчики Россию как угрозу Украине и Соединенным Штатам или опишут РФ в качестве «надежного будущего делового партнера, который просто хочет положить конец ужасной войне, получить контроль над частями Украины, которые по праву принадлежат ему».

Газета называет такое положение дел «неприятным выбором» для американской разведки.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и России. Встреча продолжалась свыше 12 часов, за это время стороны три раза уходили на перерыв. Сообщалось, что делегации провели «интересное обсуждение злободневных тем», переговоры «проходили в творческом ключе». Совместное заявление по итогам встречи ожидается 25 марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уолтц заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.