Украинский депутат Александр Дубинский назвал сценическим образом внешний вид представителей Киева, принимавших участие в переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде. Пост с соответствующим содержанием член Верховной рады опубликовал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что переговорщики прибыли в столицу Саудовской Аравии «в камуфляже».

«Это же сценическое! Для [украинского лидера Владимира] Зеленского — форма выше содержания, поэтому во главе всего антураж», — написал парламентарий.

По его мнению, внешний вид представителей Киева — это «дешевый водевиль» (легкая комедийная пьеса, в которой диалоги чередуются с песнями и танцами).

23 марта в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров украинской и американской делегаций. Встреча длилась около пяти часов с учетом перерыва.

Одной из основных тем обсуждения стали предложения по обеспечению безопасности объектов энергетической инфраструктуры. Комментируя ситуацию, Зеленский назвал состоявшийся диалог представителей Киева и Вашингтона «достаточно полезным».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сочли лицемерными заявления Украины о стремлении к миру.